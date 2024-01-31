ESKİ Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan\'ın Vefatı

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ESKİ Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan, 91 yaşında vefat etti. Aysan için İstanbul Üniversitesi'nde veda töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Aysan'ın meslektaşları, iş insanları, akademisyenler, öğrencileri ve ailesi katıldı. Törende konuşan Aysan'ın kızı Güldehan Aysan, Belki hiçbir okulda, başka hiçbir yerde öğrenemeyeceğimiz en önemli hayatla ilgili konuları babamdan öğrendik. Vatanını çok sevdi, mesleğini çok sevdi, annemi çok sevdi. İyi ki hayatımızdaydı. dedi.

Türkiye'de muhasebecilik alanına sunduğu katkılar ile bilinen, 1982-1983 dönemi Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan, 91 yaşında vefat etti. Uzun yıllar öğretiğim görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Üniversitesi'nde, Aysan için veda töreni düzenlendi. Törene kızları Güldehan Aysan ile Selvihan Aysan, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil Uzun, İş insanları; Hüsnü Özyeğin, Cansen Başaran, meslektaşları, iş insanları, akademisyenler, öğrencileri ve aile yakınları katıldı. Aysan, bugün Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

MESLEĞİNİ ÇOK SEVDİ, İYİ Kİ HAYATIMIZDAYDI

Anma töreninde konuşan Mustafa Aydın Aysan'ın kızı Güldehan Aysan, Mesleğin gerçekten duayeni, ustası, üstadı tartışmasız. Ama biz daha çok onu babamız olarak bildik. Hem ablam hem benim için hayatımızda bambaşka bir etkisi var tabii ki. Belki hiçbir okulda başka hiçbir yerde öğrenemeyeceğimiz en önemli hayatla ilgili konuları babamdan öğrendik. Vatanı çok sevdi, mesleğini çok sevdi, annemi çok sevdi. İyi ki hayatımızdaydı. şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse, Hepimizin başı sağ olsun. Mustafa hocamız gerek işletme fakültemize gerek işletme iktisadi enstitümüze bir öğretim üyesi olarak gerekse de bakan olarak devletimize gerekse de profesyonel danışman olarak iş dünyamıza önemli katkılarda bulundu. Özellikle muhasebe biliminin gelişmesine ve uygulamada uluslararası bir entegrasyona kavuşmasına Türk muhasebesine önemli katkıları olan bir hocamızdı. dedi.

ALİMİN ÖLÜMÜ ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR

Aysan ile birlikte çalışan Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel, Alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyurmuşlar. Şurada yatan bir alimdi. 50 yıl öğrencisi oldum. 50 yıl boyunca da onun yanında oldum. 2 yıl önce rektörlüğümüzün çok saygıdeğer bir davranışı ile Mustafa hocamız için bir vefa töreni yine bu binada yapılmıştı. Hocamın değerini anlatmak çok zor. Biz uluslararası konferanslarda hocamızın Türkiye'deki bilim dünyasına yaptığı katkıları bildiri olarak sunduk. Onları paylaşırım buradaki herkes onun büyük değerini biliyorlar. diye konuştu.

45 yıl aynı çatı altında çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Cengiz Erdamar, Tekrar hepimizin başı sağ olsun. 1969 yılında asistan olarak girdiğimde Mustafa hocamız doçentti. 45 yıl aktif olarak beraber aynı çatı altında çalıştık. Çok şey öğrendim. Burada uzatmak istemiyorum sözü. Müteşekkirim. Fakat hayat bu herkes sırası gelince gidiyor. Tekrar hepinizin başı sağ olsun. şeklinde konuştu.

YERİ DOLDURULMAZ

Başsağlığı dileklerini ileten İş İnsanı Hüsnü Özyeğin, Bu kadar vazifesine aşık, insanlarla harika ilişkiler kuran adam gibi bir adamdı Mustafa hocam. Harvard Business School ile çok iftihar ederdi. Kendisi 1959 mezunudur. İlk Türk mezundur. Ben de 2. mezunum. Mustafa hocam inanılmaz bir şekilde kendini yenileyen ve sürekli araştıran bir insandı. Yeri doldurulmaz. Hepinize baş sağlığı diliyorum. dedi.

Mustafa Aydın Aysan kimdir

20 Nisan 1933 tarihinde Tarsus'ta doğan Mustafa Aydın Aysan, İstanbul Üniversitesi iktisat fakültesinde lisans eğitimi aldı. 1957-1959 yılları arasında Harvard Business School'da derece ile yüksek lisansını tamamlayarak bu kurumdan mezun olan ilk Türk öğrenci oldu. 1957 yılından 2000 yılına kadar İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan 1982-1983 dönemi Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.