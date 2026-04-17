Eski Vali Tuncay Sonel Elazığ\'da Gözaltına Alındı

ERZURUM Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Erzurum'a getirileceğini açıkladı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısına istinaden soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, soruşturma kapsamında delillendirme süreçlerine dair yapılacak işlemler için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimlerine talimatlar gönderildiğini bildirdi. Şüpheli Tuncay Sonel'in Elazığ'da yakalandığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Tuncay Sonel, Elazığ ilinde yakalanmış olup Erzurum iline getirilmek üzere gözaltına alınmıştır. Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir."