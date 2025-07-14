Eski Yağ Depoları Yeni Hayat Buldu

CHANGSHA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'nın Tianxin bölgesinde, Xiangjiang Nehri boyunca 12 adet eskimiş yemeklik yağ deposu bulunuyor. Vatandaşların karne ile yemeklik yağ aldığı zamanlara tanıklık etmiş olan eski tesis, 1990'lı yıllardan bu yana büyük oranda kullanım dışı.

Bu endüstriyel miras temmuz ayında kapılarını yeniden açtı. Hareketli kafeler, sergi salonları, sanat mağazaları gibi mekanlara dönüştürülen yemeklik yağ depoları ve alanlarıyla yeni tesis, endüstriyel tasarımı hem kent sakinlerini hem de turistleri cezbeden çeşitli tüketici deneyimleriyle harmanlıyor.