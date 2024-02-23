Eskil'de Cumhuriyet İlkokulu'nda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı - Son Dakika
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Eskil'de Cumhuriyet İlkokulu'nda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

Eskil\'de Cumhuriyet İlkokulu\'nda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

Eskil Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin ve Belediye Başkanı Necati Belgemen, Cumhuriyet İlkokulu'na kurulan akıl ve zeka oyunları sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Okul müdürü Hüseyin Sezer, boş olan bir sınıfın akıl ve zeka oyunları sınıfı olarak düzenlendiğini belirtti. Öğrencilerin keyifli vakit geçireceği ve kendilerini geliştireceği bu sınıf, okul aile birliği ve velilerin katkılarıyla hayata geçirildi.

23.02.2024 11:17
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Eskil Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin ve Belediye Başkanı Necati Belgemen, Cumhuriyet İlkokulu'na kurulan akıl ve zeka oyunları sınıfını açtı.

Okul müdürü Hüseyin Sezer, törende, okul içinde boş olan bir sınıfın akıl ve zeka oyunlar sınıfı olarak değiştirildiğini söyledi.

Eylül itibariyle başlatılan çalışmanın tamamlanarak öğrencilerin hizmetine girdiğini belirten Sezer, "Cumhuriyet İlkokulu olarak akıl ve zeka oyunlar sınıfı ihtiyaç duyuyorduk. Öğrencilerimiz bu sınıf içinde hem keyifli vakit geçirecekler, hem de kendilerini geliştirecekler. Okul aile birliği ve velilerimizin katkılarıyla bu güzel sınıfı ilçemize kazandırdık." ifadesini kullandı

Konuşmaların ardından Bilgin, Belgemen ve Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer kurdele keserek sınıfın açılışını yaptı.

Kaynak: AA

Necati Belgemen, Hüseyin Sezer, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskil'de Cumhuriyet İlkokulu'nda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı - Son Dakika

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