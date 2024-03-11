Eskil ilçesindeki okul bahçesine 250 fidan dikildi

Aksaray'ın Eskil ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri baharın gelmesiyle okullarının bahçesine 250 fidan dikti.
Öğrenciler, "Senin de bir fidanın olsun" kampanyasıyla, okulun bahçesini meyve ağaçlarıyla donattı.
Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak hedefiyle yola çıkıp, 250 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Okul Müdürü Zeynel Ermiş, şöyle konuştu:
"Eskil ilçesi az yağış alan bir bölgede bunun sebebi de yeşilin, ağacın olması. Uğurlu ellerle diktiğimiz her bir fidanla, geleceğimiz için bin umut yeşertmek istiyoruz. Hedefimiz, çevremizi güzelleştirerek yaşam kalitemizi arttıran, dünyamızın nefes almasını sağlayan, canlılar için hayati öneme sahip olan ağaçları korumak ve ağaç varlığımızı arttırarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak. Öğrencilerde tabiatı koruma bilinci oluşturmak istediklerini aktararak, ağaç dikmek kadar öğrencilerimizi doğa dostu bireyler olarak yetiştirmenin önemine de dikkat çekiyoruz. Çocuklarımızda tabiatı koruma, iyileştirme ve tabiatla birlikte yaşama bilinci geliştirilmeli. Gelecekte daha güzel, daha yeşil, daha yaşanabilir dünyaları olsun istiyoruz."
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