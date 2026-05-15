Eskipazar'da Ev Yangını!

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Karahasanlar köyünde çıktı. D.D.'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi. Tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,