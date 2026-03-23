Eskipazar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskipazar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

23.03.2026 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te el freni çekilmeyen otomobilin kazaya yol açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen otomobil, kendiliğinden hareket edip ana yola çıkınca başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada, hareket eden otomobili durdurmak amacıyla içine binen sürücü Ünal Özdemir (57) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisinde meydana geldi. Ünal Özdemir, 06 ZZE 60 plakalı otomobiline yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girip, aracı durdurdu. El frenini çekmeyi unutup, otomobilden inen Özdemir, aracın hareket etmeye başladığını fark etti. Özdemir'in durdurmak amacıyla içine bindiği hareket halindeki otomobil, ana yola çıktı. Bu sırada S.Y. idaresindeki 34 EUS 314 plakalı otomobil, ana yola çıkan otomobile çarptı. Kazada Özdemir ile araçtaki T.Ö., E.K. ve F.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Eskipazar, Güvenlik, Karabük, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 00:53:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.