Eskipazar'da Samanlık Yangını Söndürüldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kapucular köyünde Zühtü B'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaymakam Kübra Ustaoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ünnü, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
