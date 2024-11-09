Eskipazar'da Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu güzergahı kullanılarak İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
D-100 kara yolu Eskipazar mevkisinde durdurulan acı süs biberi yüklü tırda yapılan aramada, 991 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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