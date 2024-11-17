Eskipazar Sarı Traverten Taşı Coğrafi İşaret Tescili Aldı

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KARABÜK'te, halk arasında 'buğday başağı' olarak bilinen, Anıtkabir ve 3'üncü TBMM binasının yapımında kullanılan 'Eskipazar sarı traverten taşı' coğrafi işaret tescili aldı. Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, " Amerika, Almanya, Fransa ve Arap ülkelerine yılda 100 konteyner sarı traverten taşı ihracatı yapılıyor" dedi.

Kentin Kayadibi mevkiinde bulunan taş ocağından çıkarılan Eskipazar sarı traverten taşı coğrafi işaret tescili aldı. Karabük'te, halk arasında 'buğday başağı' olarak bilinen sarı traverten taşı, Anıtkabir'in Aslanlı Yol kenarındaki duvarlarda, Şeref Holüne çıkan merdivenlerin sağında ve solundaki zafer kabartmalarında ve tören meydanını çevreleyen kolonlar ile 3'üncü TBMM binasının yapımında kullanıldı. Eskipazar sarı traverten taşı kimyasal yapısı nedeniyle bünyesinde bakteri üretmiyor. Delikli yapısı nedeni ile ıslak zeminlerde kaymayan bir yapıya sahip olan sarı traverten taşı ile ilgili Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın 24 Mayıs tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusunu gerçekleştirdikten sonra Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı bülteninde ilan edildi.

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, sarı traverten taşının Türkiye'nin birçok yerinde kullanıldığı ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini belirterek, "Bizim için bu taşın en büyük özelliği 1947-1954 yılları arasında Anıtkabir'in yapımında kullanılmış olması. Anıtkabir'in yapımında kullanıldığı için de Eskipazar ismi Anıtkabir'de yazıyor. 3'üncü TBMM binasının yapımında da kullanıldı. Amerika, Almanya, Fransa ve Arap ülkelerine yılda 100 konteyner sarı traverten taşı ihracatı yapılıyor. Taş, gözenekli olduğu için kayma yapmıyor. Bizim ilçemizde de bütün kaldırımlarımız bu taştan yapılmış. Kaymıyor ve içindeki minerallerden dolayı sağlık açısından da iyi bir taş. Bir de Eskipazar'ımızın ilk coğrafi işaret alan ürünüdür. Bizim için değerli" dedi.