Eskişehir Adalet Sarayı önünde 2026-2027 adli yılı törenle başladı, Baro Başkanı Günaydın konuştu
Eskişehir Barosu tarafından 2026-2027 adli yılının açılışı dolayısıyla Eskişehir Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi. Törende Baro Başkanı Barış Günaydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yaptı. Günaydın, yeni adli yılın savcılık ve savunmanın ortak sorumluluğunu simgelediğini belirterek, tüm yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.
Eskişehir Barosu tarafından 2026-2027 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Eskişehir Adalet Sarayı önünde düzenlenen törende, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Günaydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Günaydın, yeni adli yılı, savcılık makamının ve savunmanın ortak sorumluluğunu simgeleyen adliyenin önünde karşıladıklarını kaydederek, "Yeni adli yılın ülkemize, milletimize, yargı camiamıza ve bütün meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir Adalet Sarayı önünde 2026-2027 adli yılı törenle başladı, Baro Başkanı Günaydın konuştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?