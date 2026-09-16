Eskişehir Aile Platformu'ndan 'Ailem Güvende' operasyonlarına destek açıklaması geldi - Son Dakika
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Eskişehir Aile Platformu'ndan 'Ailem Güvende' operasyonlarına destek açıklaması geldi

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Eskişehir Aile Platformu, devletin aile bütünlüğünü ve çocukları tehdit eden odaklara karşı başlattığı 'Ailem Güvende' operasyonlarını desteklediğini açıkladı. Platform, LGBT propagandası ve dayatmasına karşı yasal düzenleme yapılması ve operasyonların tavizsiz genişletilmesi talebinde bulundu.

Eskişehir Aile Platformu, devlet kurumlarının aile bütünlüğünü ve çocukları tehdit eden odaklara karşı hayata geçirdiği "Ailem Güvende" operasyonlarını desteklediğini bildirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, platformun "LGBT propagandası ve dayatması" başta olmak üzere milli, manevi, kültürel aile yapısına yönelik tüm küresel tehditlere karşı mücadele ederek ailenin korunmasına dair güçlü bir farkındalık oluşturduğu belirtildi.

Platformun kurulduğu günden bu yana insanlığın varoluşuna, fıtratına ve bağımsızlığına kasteden küresel odaklara karşı bir mücadele verdiği dile getirilen açıklamada, "Bu itibarla, devlet kurumlarımızın aile bütünlüğünü ve evlatlarımızı tehdit eden odaklara karşı hayata geçirdiği 'Ailem Güvende' operasyonlarını kararlılıkla desteklediğimizi açıkça ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İnsanlığın küresel emperyalizmin ve onun aparatı olan uluslararası lobilerin açık sosyo-kültürel saldırı ve kuşatma altında olduğu vurgulanan açıklamada, "Hak ve özgürlük maskesi altında ambalajlanan cinsiyetsizleştirme politikaları, zehir tacirliği, fuhuş tuzağı, dijital bağımlılıklar ve benzeri yozlaşmalar, toplumları milli, manevi, kültürel bağlarından kopararak köksüzleştirmeyi amaçlayan küresel emperyalizmin doğrudan yürüttüğü kirli projelerdir. Ailemizi hedef alan bu saldırılar tesadüfi değil, organize bir insanlık suçudur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, devletin emniyet ve yargı birimleri marifetiyle başlattığı "Ailem Güvende" operasyonlarının küresel çetelerin ve onların yerel işbirlikçilerinin kirli emellerine karşı atılmış tarihi ve milli bir adım olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Küresel merkezlerin yürüttüğü bu ifsat politikalarına karşı devletimizin başlattığı idari adımların toplumsal huzurumuz ve geleceğimiz adına hayati bir önemi olduğu açıktır. Ancak bu koruyucu çerçevenin eksiksiz tamamlanması ve kalıcı hale gelmesi için kamusal alanlardan eğitim kurumlarına ve medyadan dijital mecralara kadar her türlü LGBT propagandası, dayatması ve örgütlenmesinin hukuki olarak yasaklanması, açık, net ve tavizsiz bir şekilde cinsiyetsizleştirme propagandasına karşı yasal düzenlemenin yapılması, çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimini koruyacak kapsamlı bir hukuki düzenlemenin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır."

Bu kararlı duruş doğrultusunda akademik ve hukuki mecralarda sürdürdükleri mücadelelerini kararlılıkla sürdürecekleri dile getirilen açıklamada, küresel çetelerin propaganda araçlarıyla çocukların zihnini ve fıtratını bozmasına izin vermeyecekleri vurgulandı.

Açıklamada platformun, aile yapısını ve toplumsal dokuyu hedef alan her türlü gayrimilli ve gayriahlaki oluşumlara, dijital tehlikelere ve örtülü dayatmalara karşı milletin sesi olmayı sürdüreceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin başlattığı 'Ailem Güvende' operasyonlarının tavizsiz bir şekilde genişletilmesinin, küresel lobilerin finansal ve dijital uzantılarına karşı alınacak koruyucu önleyici hukuki tedbirlerin en üst düzeyde alınarak uygulanmasını talep ediyoruz ve bu talebin takipçisi olacağız. Geleceğimizin ve milli bağımsızlığımızın teminatı olan aile kurumunu muhafaza etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, LGBT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Aile Platformu'ndan 'Ailem Güvende' operasyonlarına destek açıklaması geldi - Son Dakika

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