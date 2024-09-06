Eskişehir'de 500 Hektar Ağaçlandırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 500 Hektar Ağaçlandırıldı

Eskişehir\'de 500 Hektar Ağaçlandırıldı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Alpu ilçesinde son 14 yılda yapılan çalışmalarla 500 hektarlık toprak alan ağaçlandırıldı. Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Gökçekaya Orman İşletme Şefliği tarafından yürütülen projede, geçen yıl 85 bin karaçam ve 25 bin muhtelif yapraklı türlerde fidan dikildi. Bu yıl ise 100 hektarlık alanda çalışmalar devam ediyor.

06.09.2024 17:19
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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce Alpu ilçesinde son 14 yılda yapılan çalışmalarla, 500 hektar toprak alan ağaçlandırıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çatacık Orman İşletme Müdürlüğünce ilçeye bağlı Söğütcük Mahallesi'nde 2010 yılında başlanan ağaçlandırma çalışması kapsamında toplam 500 hektarlık alanın yeşillendirildiği belirtildi.

Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Gökçekaya Orman İşletme Şefliğince yürütülen Söğütcük Mahallesi ağaçlandırma ve rehabilitasyon projesi kapsamında ise geçen yıl 100 hektarlık sahada dozer sürümü ve buror teras çalışmalarının tamamlandığı bildirilen açıklamada, kasım ayında sahaya 85 bin karaçam ve 25 bin muhtelif yapraklı türlerde fidan dikildiği bilgisi verildi.

Bu sene planlama çerçevesinde ise Gökçekaya Orman İşletme Şefliği sorumluluğunda olan 100 hektar alanda dozer sürümü ve mini ekskavatör ile buror teras çalışması yapıldığı kaydedilen açıklamada, Orman Bölge Müdür Yardımcısı İsmet Kıraç ve Etüt Proje Başmühendisi Ender Tuncer'in sahada incelemelerde bulunarak, çalışmaların hızlandırılması ve 2024 sonbaharında bu bölgeye fidan dikimlerinin de yapılması yönünde talimatlar verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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