Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri Üretecek - Son Dakika
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri Üretecek

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri Üretecek

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atölyesi'nde dünya sorunlarına yönelik çözümler geliştirecek. Öğrenciler, atölye kapsamında somut projeler ortaya koyarak dönem sonuna kadar çalışmalar yapacaklar.

23.12.2024 12:50  Güncelleme: 12:56
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri sürdürülebilir kalkınma projeleri üretecek. Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atölyesi" düzenlendi. Öğrenciler, dünya sorunlarına karşı geliştirdikleri çözümleri, dönem sonuna kadar proje haline getirecek.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'deki çocuklar ve gençler için sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atölyesi" düzenlendi. Atölyede, öncelikle küresel sorunlar bahsedilerek, öğrencilerle interaktif bir şekilde sorunların tarihçesine değinildi. Sonrasında sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili genel bilgi verilerek, sorunlara birlikte çözüm üretilmesi için grup çalışması yapıldı. Ayrıca atölyede, Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürülebilirlik üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar da anlatıldı.

Dünya sorunlarına karşı çözüm geliştirecekler

Atölyeden sonra öğrenciler, dünya sorunlarına karşı geliştirdiği çözümleri hayata geçirmek için gönüllü sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirerek, dönem sonuna kadar üzerine çalıştığı sürdürülebilir kalkınma amacıyla ilgili somut bir proje ortaya koyacak. Projenin sonuçları ise bu yıl ikincisi düzenlenecek "Turist Rehberleri Sürdürülebilir Turizm İçin Çalışıyor" etkinliğinde paylaşılacak.

Konuyla ilgili destekleyici görsellerin kullanıldığı atölyede, katılımcı öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler, '0 (222) 211 40 00/ 3351 - 3353' numaralı telefonlardan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri Üretecek - Son Dakika

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