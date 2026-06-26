Eskişehir'de Pazar Günü Arabasız Pazar Uygulaması

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her ayın son pazar günü gerçekleştirdiği "Arabasız Pazar" uygulaması kapsamında bu pazar Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Düzenleme nedeniyle bazı otobüs hatları da belirlenen alternatif güzergah üzerinden hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.00 ile 16.00 arasında, Atatürk Bulvarı'nın Şehit Güngören Bostan Sokak ile Dr. Sadık Ahmet Bulvarı arasında kalan güney yönü araç trafiğine kapalı olacak.

Trafiğe kapatılacak güzergahtan geçen Siyah 2, Siyah 11, Kırmızı 11, Siyah 17, Kırmızı 26, Kırmızı 63 ve Tıp Ekspres numaralı otobüs hatları, belirtilen saatlerde alternatif güzergah üzerinden seferlerini sürdürecek.

Alternatif ulaşım güzergahı, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı ile Şehit Güngören Bostan Sokak üzerinden Atatürk Bulvarı'na bağlantı sağlayacak şekilde düzenlendi. Kapatılan güzergahta bulunan bazı duraklara geçici olarak hizmet verilemeyecek, yolcular ise alternatif güzergah üzerinde oluşturulan geçici durakları kullanabilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Bu pazar günü özel araçlarımızı mümkün olduğunca kullanmayalım. Gideceğimiz yerlere toplu taşıma, bisiklet veya yürüyerek ulaşmayı tercih edelim" çağrısında bulundu.