
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Fondan Arı Yemi Desteği İlçelerde Sürüyor

18.01.2026 13:09  Güncelleme: 15:38
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Günyüzü, Beylikova ve Çifteler ilçelerinde arı yemi desteği dağıttı. Üreticiler, yapılan yardımlar için belediye başkanlarına teşekkür etti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere yönelik arı yemi desteğini ilçelerde sürdürüyor. Daha önce yapılan başvurular doğrultusunda Günyüzü, Beylikova ve Çifteler'de üreticilere fondan arı yemi dağıtımı gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği destek kapsamında üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma doğrultusunda daha önce yapılan başvurular esas alınarak ilçelerde arı yemi destekleri sürüyor.

Bu kapsamda Günyüzü ilçesinde 4 üreticiye toplam 78 kg, Beylikova'da 14 üreticiye 100 kg, Çifteler'de ise 12 üreticiye 216 kg arı yemi desteği sağlandı. İlçelerde düzenlenen dağıtım törenleri, üreticilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Çifteler'de yapılan törene Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Beylikova'daki törene Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ve çok sayıda üretici katıldı. Törenlerde üreticilerle bir araya gelen belediye başkanları, kırsal üretimin ve arıcılığın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Desteklerden duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ve emeği geçen ekiplere teşekkür etti. Desteklerin arıcılık faaliyetlerine önemli katkı sağladığını belirten üreticiler, kırsala yönelik çalışmaların devam etmesini istedi.

