Eskişehir Belediyesi, Tohum Takas Şenliği'nde Yerel Tohumları Paylaştı

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Tohum Takas Şenliği'ne katılarak vatandaşlarla yerel tohumları paylaştı. Şenlikte, EBB Yerel Tohum Merkezi'nin standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Türkiye genelinde yerel tohumu yaygınlaştırarak üretimi artırmak için milyonlarca tohumu Eskişehir'e ve çevrim içi başvuru yoluyla Türkiye'nin dört bir yanına dağıtan Büyükşehir Belediyesi, belediyelerin düzenlediği tohum takas şenliklerine de katılarak yerel tohumları vatandaşlara ulaştırıyor. Bu kapsamda EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Yerel Tohum Takas Şenliği'ne katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediyeler ve yerel tohum dernekleri, kendi bölgelerine özgü tohumları Bornovalılarla paylaşarak biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sundu. Şenlik boyunca ücretsiz tohum paylaşımı, tohum topu yapım ve çimlendirme atölyesi düzenlendi.

EBB Yerel Tohum Merkezi, şenlikte kurduğu stant ile vatandaşlara tohum dağıtırken, yoğun ilgi gören standı Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi de ziyaret etti. Başkan Ekşi, şenliğe katılım dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.