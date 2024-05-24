Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler ve Sivrihisar ilçelerini ziyaret etti

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sağanak yağış ve doludan etkilenen Çifteler ve Sivrihisar ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kentte etkili olan sağanak yağışın ardından Çifteler ve Sivrihisar ilçe merkezlerinde evler ve araçlar zarar görürken, ilçe kırsalında da ekili tarım arazileri ağır hasar aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yağışın en çok etkilediği Çifteler ve Sivrihisar'a giderek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

İlçelerdeki incelemelerde, Başkan Ünlüce'ye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve belediye bürokratları eşlik etti.

Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için çalışacaklarını belirten Ünlüce, "Şehrimizde iki gündür etkili olan yağıştan etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz 24 saat çalışma prensibiyle her zaman vatandaşlarımızın yanındalar" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin, ilçelerdeki çalışmaları sürüyor.