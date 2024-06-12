Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İnönü ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İnönü ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi

İnönü ilçesinin mahalle muhtarları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi. Muhtarların taleplerini dinleyen Ünlüce, 'İnönü ve kırsaldaki diğer ilçelerimize her zaman desteklerimiz sürecek' dedi.

12.06.2024 14:48
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(ESKİŞEHİR)- İnönü ilçesinin mahalle muhtarları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi. Muhtarların taleplerini dinleyen Ünlüce, "İnönü ve kırsaldaki diğer ilçelerimize her zaman desteklerimiz sürecek" dedi.

İnönü ilçesinde görev yapan muhtarlar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Ünlüce, 31 Mart Seçimleri'nde yeni seçilen ve güven tazeleyen muhtarlara hayırlı olsun dileklerini iletti. Toplantıda Ünlüce'ye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin İnönü ilçesinde altyapı çalışmalarını tamamlandığını ve üreticiye çeşitli destekler sağlandığını söyleyen Başkan Ünlüce, "İnönü ilçemizde üreticimizin kalkınması için 'Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi' kapsamında sıvı gübre desteği verdik. Faaliyet gösteren manda yetiştiricilerine süt sağım makinesi temin ederek, mandacılığın gelişmesi ve meşhur manda yoğurdu, manda kaymağının üretimine yardımcı olmaya çalıştık. İnönü ve kırsaldaki diğer ilçelerimizin her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

Muhtarlar, Ünlüce'ye taleplerini ileterek, gösterdiği misafirperverliği için teşekkür ederek görevinde üstün başarılar diledi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İnönü ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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