Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Linz Şehir Senatosu üyelerini ağırladı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'in kardeş şehri Avusturya'nın eyalet başkenti Linz'in Şehir Senatosu üyesi Dr. Micheal Raml ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Başkan Ünlüce, Linz Şehir Senatosu üyesi Dr. Micheal Raml, Kepler Üniversitesi İş Hukuku Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Reinhard Resch ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Hekimler'i makamında ağırladı.

Ünlüce'yi seçim başarısı dolayısıyla tebrik eden Dr. Micheal Raml, yeni görevinde başarılar diledi. Ünlüce de kardeş şehir Linz ile iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, ziyaret için teşekkür etti.