Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivas Katliamı'nın 31. yılında anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivas Katliamı'nın 31. yılında anma mesajı yayımladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivas Katliamı'nın 31. yılında Madımak Oteli'nde katledilen aydınları anma mesajı yayımladı. Ünlüce, ailelerin adalet arayışında her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

01.07.2024 17:04  Güncelleme: 20:10
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yaşamını kaybeden aydınlarımız ve sanatçılarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, ailelerinin ve tüm sevenlerinin acılarını paylaşıyorum. Aradan geçen 31 yılda adalet arayışı hiç dinmeyen ailelerin her zaman yanlarında olduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

EBB Başkanı Ünlüce, Sivas Katliamı'nın 31'inci yılında Madımak Oteli'nde katledilen aydınları yayımladığı mesajla andı. Ünlüce'nin mesajı şöyle:

"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen ve yakın dönemin en üzücü, en can yakıcı olaylarından biri olan Sivas katliamının üzerinden tam 31 yıl geçti. Yaşanan vahşette 33 canımızı yitirmiş olmanın acısını ilk günkü gibi derinden hissediyoruz. Bu trajedi; toplum olarak barış, hoşgörü ve kardeşlik içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Farklılıklarımızla sevgi ve saygı çerçevesinde yaşamak, hepimizin millet olarak nihai ve ortak hedefi olmalıdır. Ülkemizde bir daha asla yaşamak istemediğimiz bu olaydan ders çıkararak, barış ve huzur dolu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yaşamını kaybeden aydınlarımız ve sanatçılarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, ailelerinin ve tüm sevenlerinin acılarını paylaşıyorum. Aradan geçen 31 yılda adalet arayışı hiç dinmeyen ailelerin her zaman yanlarında olduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivas Katliamı'nın 31. yılında anma mesajı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivas Katliamı'nın 31. yılında anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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