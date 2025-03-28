Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı ve bayramın bolluk ve mutluluk getirmesini diledi.

28.03.2025 13:37
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir; şehrin her noktasında paylaşmanın, kardeşliğin en güzel örneklerini vererek yüreklerimizi ısıttı. Bu düşüncelerle bayramın hepimizin hanelerine bolluk, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ederim" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlüce şunları kaydetti.

"On bir ayın sultanı Ramazan'ı uğurlamaya hazırlanırken bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekonomik krizin ağırlaştığı bu zor günlerde Ramazan'ın dayanışma ruhunu şehrimizin her köşesine yaymayı hedefledik.'Ramazan Paylaşmaktır' diyerek bu güzel manevi iklimde birbirimize güç verdik. Belediyemiz imkanları ve hayırsever hemşehrilerimizin değerli katkılarıyla Aşevi, Kent Lokantalarımız, askıda yemek uygulamamız, sosyal kart ve gıda kolisi desteklerimizle şehrimizde kimsenin yatağa aç girmemesi için çalıştık. İftar sofralarımızı 12 kırsal ilçemizde kurarak güzellikleri çoğalttık. Dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Eskişehir; şehrin her noktasında paylaşmanın, kardeşliğin en güzel örneklerini vererek yüreklerimizi ısıttı. Bu düşüncelerle bayramın hepimizin hanelerine bolluk, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ederim. İslam aleminin ve yurttaşlarımızın Ramazan Bayramlarını tüm kalbimle kutlarım. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla nice bayramlara.Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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