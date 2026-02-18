Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "Ramazanın Hepimize Sağlık, Bolluk ve Mutluluk Getirmesini Temenni Ediyorum" - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "Ramazanın Hepimize Sağlık, Bolluk ve Mutluluk Getirmesini Temenni Ediyorum"

18.02.2026 12:04  Güncelleme: 12:54
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla yayımladığı mesajda, dönemin manevi güzelliklerle dolu olduğunu vurgulayarak, dayanışma çağrısında bulundu. Belediyenin sosyal yardım faaliyetlerine ve hayırseverlik zincirine dikkati çekti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "İçinde barındırdığı manevi güzellikler, huzur ve iyilikle dolu ramazanın, hepimize sağlık, bolluk ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ramazanın bereketi başta şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirsin" mesajını yayımladı.

Ünlüce, Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlüce mesajında, şu ifadelere yer vedi:

"Kıymetli hemşehrilerim, rahmet ve bereketin simgesi, on bir ayın sultanı ramazana kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın, sabrın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı manevi zaman dilimidir. Bu güzel ayda küskünlükleri ve dargınlıkları bitirerek birliğimizi güçlendirmek için hepimize sorumluluklar düşüyor."

Özellikle ağır ekonomik kriz sebebiyle ihtiyaçların zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Böyle dönemlerde birbirimize sahip çıkmak, ihtiyaç sahipleri ile sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşmak çok kıymetli. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak Aşevimiz, Kent Lokantaları, Halk Et Market, sosyal yardım ve desteklerimizle şehir dayanışmasını güçlendiriyoruz. 'Şehir Paylaşmaktır' diyerek başlattığımız iyilik zinciri ise her geçen büyüyor. Ramazan ayı vesilesiyle sesimizin ulaştığı herkesi, bu zincirin halkası olmaya davet ediyorum.

Veren el ile alan elin birbirini görmediği bu dayanışma ile hayırseverler, 'sehirpaylasmaktir.eskisehir.bel.tr' internet adresi üzerinden koli alımı yaparak bağışta bulunabilecekler. Yapılan bağışları ihtiyaç sahiplerine hayırseverler adına ulaştıracağız. Ramazanın bizlere kazandırdığı bu güzellikleri, yılın her ayına yaymanın da önemini hatırlatmak istiyorum.

İçinde barındırdığı manevi güzellikler, huzur ve iyilikle dolu Ramazanın, hepimize sağlık, bolluk ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ramazanın bereketi başta şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirsin. İbadetlerimiz kabul, Ramazanımız mübarek olsun."

