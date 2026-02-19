Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, "Eskişehir Yılı" Vizyon Projelerini İstanbul'da Hemşehri Derneklerine Anlattı - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, "Eskişehir Yılı" Vizyon Projelerini İstanbul'da Hemşehri Derneklerine Anlattı

19.02.2026 13:10  Güncelleme: 13:47
(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, 2026 yılı için hazırlanan "Eskişehir Yılı" vizyon projelerini, İstanbul'da faaliyet gösteren Eskişehir hemşehri derneklerinin temsilcilerine anlattı. Buluşmada, sivil toplum kuruluşları ile hemşehri derneklerinin katkısının önemi vurgulanırken, ortak akıl ve dayanışma mesajları verildi.

EBB tarafından hazırlanan 2026 Eskişehir Yılı vizyon projeleri, İstanbul'da faaliyet gösteren Eskişehirli hemşehri derneklerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Buluşmada kent vizyonu, kültürel projeler ve dayanışma çalışmaları ele alındı.

Toplantıya Ünlüce, Üsküdar Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Ali Aral, İstanbul'da faaliyet gösteren Eskişehirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Aktepe, İstanbul Eskişehirli Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Orhan Barda, Marmara Eskişehir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Gündoğan, Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği Başkanı Selahattin Erdoğan Darıca, Eskişehirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Okan Genç ve dernek temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Ünlüce, 2026 vizyonunun Eskişehir'i kültür, sanat, turizm ve sosyal belediyecilik alanlarında daha ileriye taşıyacak projeler içerdiğini belirterek, şehir dışında yaşayan hemşehrilerin desteğinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Ünlüce, şunları söyledi:

"Şehrimizin başarı hikayelerini anlatacak en doğru kişiler sizlersiniz"

"Sizler burada Eskişehir'in gönüllü temsilcilerisiniz. Şehrimizin başarı hikayelerini anlatacak en doğru kişiler sizlersiniz. Yıllardır dernekler aracılığıyla bu bağı yaşatmanız, Eskişehir'e olan sevginizin en güçlü göstergesidir. Belki Eskişehir'le bağı zayıflamış hemşehrilerimiz vardır. Onları da yeniden harekete geçirebiliriz. İlginizi çeken bir etkinlik olduğunda daha fazla iletişimde olalım. Eskişehir'e daha sık gelin. Biz hayatımızın büyük kısmını Eskişehir'de geçirdik. Başka bir şehirde yaşamayı düşünmedik bile. Ama sizler farklı şehirlerde hayat kurdunuz, aileleriniz var, düzeniniz var. Buna rağmen Eskişehir bağınızı koparmadınız. İşte bu çok değerli. Eskişehir denildiğinde hepimizin içinde özel bir duygu oluşuyor. Bu güçlü ve duygusal bağı birlikte büyütmek istiyoruz. Sizlere, dernek başkanlarımıza ve yöneticilerimize bu gönül buluşması için teşekkür ediyorum."

Toplantıda konuşan Aral da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın sağlık sorunları nedeniyle buluşmaya katılamadığını belirterek, Dedetaş'ın mesajını iletti. Dedetaş mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2024 yerel seçimlerinde gösterdiği büyük başarı ile görevi devralan ve bayrağı devralan ve şehre kattığı vizyon ile Eskişehir'in gücüne güç katan değerli Başkanım Ayşe Ünlüce'nin de bu bayrağı çok daha yukarılara taşındığına şahit oluyoruz. Bizler için özel duyguları tarifleyen '26' rakamını öne çıkartan 2026 Yılı Eskişehir Buluşması'nın, köklü geçmişimizden ilham alan ancak yüzü daima geleceğe dönük çağdaş ve modern yaşam çizgisinde Eskişehir'e özgü vizyoner projelerin geliştirildiği verimli bir fikir şöleni olmasını diliyor; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Toplantıda söz alan dernek başkanları ilk kez bir belediye başkanının kendilerini Eskişehir'den ziyaretlerine geldiğine dikkati çekerek, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Eskişehir'e yönelik çalışmalara katkı sunmaya her zaman hazırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 26 dakikalık "Eskişehir Yılı Vizyon Projeleri" tanıtım videosu hep birlikte izlendi, merak edilen sorular cevaplandırıldı.

Buluşma sonrası Ünlüce, Yeditepe Üniversitesi'nin Eskişehirli kurucusu, İstanbul'un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalanı, eski Milli Eğitim Bakanlarından Prof. Dr. Orhan Oğuz'un kızı ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sedefhan Oğuz'u ziyaret ederek, Eskişehir ve belediyecilik üzerine sohbet etti.

