Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Amasya Belediye Başkanı Sevindi'ye Ziyaret

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, yerel yönetim çalışmaları ve şehirlerin kültürel bağları ele alındı.

Başkan Ünlüce'nin Başkan Sevindi'ye gerçekleştirdiği ziyarete, Amasya CHP İl Başkanı İlker Küp, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp ve Kütahya CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya da eşlik etti.

Görüşmede, yerel yönetim deneyimleri paylaşılırken, Eskişehir ve Amasya arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevindi, "Şehrimizde ağırladığımız Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce ve Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduk. Kentimizi tanıtma fırsatı bulduğumuz bu ziyaret için Sayın Başkanlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ünlüce ise Amasya'nın tarihi ve kültürel dokusuna hayran kaldıklarını belirterek, konukseverliği için Sevindi'ye teşekkürlerini sundu.