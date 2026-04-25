Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yaş Almış Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Emek Kafe ve ESMEK bünyesindeki 'Sağlıklı Yaş Alma Atölyesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Emek Kafe'yi ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ünlüce, tavla oynadı, talep ve önerileri dinledi. Ziyaret kapsamında ESMEK bünyesinde düzenlenen 'Sağlıklı Yaş Alma Atölyesi'ne de katılan Ünlüce, bağlama kursunda vatandaşlara eşlik etti.

Başkan Ünlüce, "Emek Kafe'de tavlayı değil ama gönülleri kazandık. Özellikle emeklilerimizin büyük ilgi gösterdiği Emek Kafe'yi ve Sağlıklı Yaş Alma Atölyemizi ziyaret ettim. Yaşamın her döneminde öğrenmenin, üretmenin ve birlikte vakit geçirmenin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere hissettiren tüm deneyimli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal projelerle dayanışma ve birlik duygusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.