Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yılında Sekiz Yeni Bulvar ile Kent Trafiğini Rahatlattı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 2024 yılı içerisinde kentte sekiz bulvarı hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla, yatırım programımız doğrultusunda, şehrimizin dört bir yanına hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği yol ve kaldırım (tretuvar) çalışmalarıyla Eskişehir'in farklı mahallelerinde ulaşımı daha güvenli, modern ve konforlu hale getirdi. Çalışmalar sayesinde birçok cadde ve sokak bulvar niteliğine kavuşturulurken, şehirdeki trafik yoğunluğu da önemli ölçüde azaldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Niyazi Solak, konuya ilişkin olarak, "2024 yılında yürüttüğümüz yol ve tretuvar çalışmaları kapsamında Şirintepe mahallemizdeki Örme ve Girneliler sokakta, Esentepe mahallemizdeki Sırma, Osmanpaşa ve Akkurt sokakta, Yeşiltepe mahallemizdeki Şehit Ali İlbay ve Fatih Bulvarında ayrıca Sakintepe ile Kozkayı mahallelerimizi birbirine bağlayan bağlantı yolunda genişletme ve tretuvar çalışmalarımızı tamamlayarak, bulvar niteliğine kavuşturduk" diye konuştu.

Çalışmaların mahallesinde memnuniyetle karşılandığını belirten Şirintepe Mahalle Muhtarı Ali Tıkız, "Alt yapı ve asfalt çalışmalarını sorunsuz ve modern şekilde tamamlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve ekip arkadaşlarına şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle halkı da yeni yollar sayesinde hem görsel hem de işlevsel anlamda büyük bir dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çalışmaları değerlendiren Ünlüce ise şunları söyledi:

"2024 yılı boyunca kent merkezi ve kırsalda yollarımızı daha güvenli hale getirmek için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Bu süreçte özellikle çalışma yaptığımız bölgelerdeki kıymetli hemşehrilerimin anlayış ve sabrı için çok teşekkür ediyorum. Kent merkezi ile kırsalda emekçilerimizin alın teriyle, şehrimize değer katacak çalışmalara ve Eskişehirlilerin yaşamını her alanda kolaylaştıracak uygulamalara aralıksız devam edeceğiz. 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla, yatırım programımız doğrultusunda, şehrimizin dört bir yanına hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Hep birlikle, Eskişehir'imizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."