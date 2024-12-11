Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 45 İtfaiye Eri Alımı Yapacak - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 45 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak 45 itfaiye eri alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, başvurularını 13 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar yapabilecekler.

11.12.2024 11:49  Güncelleme: 12:31
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personel alımı için ilana çıktı. Başvurular, 13 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere 45 itfaiye eri alımı yapacak. Adaylar, başvuru formunu Büyükşehir'in 'www.eskisehir.bel.tr' adresinin "Duyurular" bölümünden temin edecek. Başvurular, 13 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

EBB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 45 İtfaiye Eri Alımı Yapacak - Son Dakika

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