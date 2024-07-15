Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aydın'daki Yangına Destek Veriyor

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlıklarından yangına müdahale etmek üzere arazöz, su tankeri ve personel desteği sağlandı.

Fabrikanın birinci ve ikinci kısmındaki açık depolama alanında devam eden yangına çevre il ve ilçelerden ilave ekipler de sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 23 farklı ilden giden ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.