Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gastro Afyon Festivali\'nde Yer Aldı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'ne katıldı. Festivalde stant açan Büyükşehir Belediyesi birimleri, Eskişehir'in hem lezzetlerini hem de tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Halk Ekmek A.Ş. ve Üretici Market, 27-29 Eylül günlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'ne katıldı. Festivalde yerel halkın yanı sıra şehir dışından ve yurtdışından gelen ziyaretçiler de yer aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Orta Sakarya Vadisi'nde yürütülen zeytinciliği geliştirme projesi kapsamında zeytin hasadından elde edilen zeytinyağı Dorlion festivalde tanıtıldı. Ayrıca Halk Ekmek tarafından üretilen ve üretici marketlerde satışı yapılan ürünler, festivale katılanlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Festival süresince Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaretçilere Eskişehir hakkında bilgiler verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin modern şehircilik çalışmalarının da aktarıldığı stantta, vatandaşlara çi börek ikram edildi.

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye festivale sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür etti.