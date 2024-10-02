Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gastro Afyon Festivali'nde Yer Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gastro Afyon Festivali'nde Yer Aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gastro Afyon Festivali\'nde Yer Aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 6'ncı Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde Eskişehir'in lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini tanıttı. Festivale katılanlar arasında yerel halk ve yurtdışından gelen ziyaretçiler de vardı.

02.10.2024 14:44  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'ne katıldı. Festivalde stant açan Büyükşehir Belediyesi birimleri, Eskişehir'in hem lezzetlerini hem de tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Halk Ekmek A.Ş. ve Üretici Market, 27-29 Eylül günlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'ne katıldı. Festivalde yerel halkın yanı sıra şehir dışından ve yurtdışından gelen ziyaretçiler de yer aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Orta Sakarya Vadisi'nde yürütülen zeytinciliği geliştirme projesi kapsamında zeytin hasadından elde edilen  zeytinyağı Dorlion festivalde tanıtıldı. Ayrıca Halk Ekmek tarafından üretilen ve üretici marketlerde satışı yapılan ürünler, festivale katılanlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Festival süresince Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaretçilere Eskişehir hakkında bilgiler verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin modern şehircilik çalışmalarının da aktarıldığı stantta, vatandaşlara çi börek ikram edildi.

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye festivale sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eskişehir, Festival, Turizm, Güncel, Yaşam, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gastro Afyon Festivali'nde Yer Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:12:59. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gastro Afyon Festivali'nde Yer Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement