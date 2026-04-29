Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Farklı Kıtalardan Gelen Onlarca Türü Ağırlıyor

29.04.2026 12:38  Güncelleme: 14:05
(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de doğa sevgisini ve biyolojik çeşitliliği buluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni misafirleriyle büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin en dikkat çeken yaşam alanlarından biri olan hayvanat bahçesi, farklı kıtalardan gelen onlarca türü ağırlayarak ziyaretçilerini adeta bir dünya turuna çıkartacak.

Afrika'dan Güney Amerika'ya, Uzak Doğu'dan Anadolu'ya uzanan geniş bir yelpazede hayvan çeşitliliğini artıran yeni üyeler arasında; Beyaz Yüzlü Saki, tembel hayvan, marabu leyleği, alligatör timsah ve Aldabra dev kaplumbağası gibi dikkat çekici türler yer alıyor. Bunun yanı sıra gümüş yanaklı boynuzgaga, çekiç başlı leylek, kelaynak ve Filipin ördeği gibi kuş türleri ile kırmızı ayaklı kaplumbağa, Afrika mahmuzlu kaplumbağa ve timsah kapan kaplumbağası gibi sürüngenler de hayvanat bahçesine ayrı bir renk kattı.

Ziyaretçilerin ilgisini çekecek diğer türler arasında yeşil ağaç pitonu ve anakonda gibi egzotik yılanlar, sitatunga ve nilgai gibi nadir memeliler, saz kedisi, sarı kuyruksüren, armadillo ve aguti gibi farklı coğrafyalardan gelen canlılar bulunuyor. Ayrıca tarantulalar ve büyük flamingolar da yeni yaşam alanlarında ziyaretçilerini bekliyor.

Öte yandan, hayvanat bahçesi, sadece çeşitlilik açısından değil, doğa koruma misyonu açısından da önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan; asker ara papağanı, gergedan boynuzgaga ve Japon turnası (hassas türler), kızıl panda (nesli tükenmekte olan), beyaz yanaklı gibon ile kırmızı yakalı ve siyah-beyaz yakalı lemurlar (kritik derecede tehlike altında) gibi türler de Eskişehir'de koruma altına alındı.

Hayvanat bahçesine kazandırılan bu özel türlerin, Kocaeli Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin faaliyetlerini sonlandırması sonrası gerçekleştirilen titiz bir süreçle Eskişehir'e getirildiği belirtildi. Transfer süreci, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) kapsamında yürütülen EEP-ESB program koordinatörlerinin onayıyla gerçekleştirilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile tam koordinasyon içinde hareket edildi ve tüm işlemler yasal mevzuata uygun şekilde tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni türlerin hayvanat bahçesine kazandırılmasıyla birlikte hem ziyaretçi deneyiminin zenginleşeceğini hem de nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaların daha da güçleneceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı Salondan “bozkurt“ işareti yaparak çıktı İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim
Moskova’da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:05:23. #7.12#
