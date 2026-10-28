Eskişehir Büyükşehir Belediyesi insan ticaretiyle mücadele eğitimi düzenledi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, insan ticaretiyle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve belediye personelini bilinçlendirmek amacıyla eğitim programı düzenledi. Eğitimlerde, insan ticaretinin önlenmesi, olası mağdurların erken tespit edilmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, insan haklarının korunması ve bu konuda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programı, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Seminer Salonu'nda iki ayrı grup halinde düzenlendi. Belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, "İnsan Ticaretiyle Mücadele Eylem Planı" hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Programda; insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar, insan ticareti mağdurlarının tespit edilmesi, mağdurların korunması ve ihtiyaç duydukları destek mekanizmalarına erişim süreçleri üzerinde duruldu. Eğitimlerde ayrıca, kamu kurumlarının insan ticaretiyle mücadele kapsamındaki sorumlulukları ele alınırken kurumlar arası koordinasyonun ve iş birliğinin önemi vurgulandı.