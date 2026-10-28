Eskişehir Büyükşehir Belediyesi insan ticaretiyle mücadele eğitimi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi insan ticaretiyle mücadele eğitimi düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi insan ticaretiyle mücadele eğitimi düzenledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, insan ticaretiyle mücadele konusunda belediye personelini bilinçlendirmek için Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde eğitim düzenledi. Eğitimlerde mağdurların tespiti ve korunması ile kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, insan ticaretiyle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve belediye personelini bilinçlendirmek amacıyla eğitim programı düzenledi. Eğitimlerde, insan ticaretinin önlenmesi, olası mağdurların erken tespit edilmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, insan haklarının korunması ve bu konuda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programı, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Seminer Salonu'nda iki ayrı grup halinde düzenlendi. Belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, "İnsan Ticaretiyle Mücadele Eylem Planı" hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Programda; insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar, insan ticareti mağdurlarının tespit edilmesi, mağdurların korunması ve ihtiyaç duydukları destek mekanizmalarına erişim süreçleri üzerinde duruldu. Eğitimlerde ayrıca, kamu kurumlarının insan ticaretiyle mücadele kapsamındaki sorumlulukları ele alınırken kurumlar arası koordinasyonun ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Kaynak: ANKA
Eskişehir Büyükşehir Belediyesiİl Göç İdaresi MüdürlüğüEskişehirEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:33
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 16:01:41. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi insan ticaretiyle mücadele eğitimi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android