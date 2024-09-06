Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Bölgelerdeki Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Desteği Sağlıyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla kırsal bölgelerdeki öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor.

EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Çifteler ve Alpu ilçelerinde eğitim gören öğrencilere Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı ve Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller'in de katılımıyla kırtasiye malzemesi dağıttı.

İlkokula başlayan öğrencilere içerisinde defter, kalem, cetvel, silgi, boyama setleri gibi okul malzemeleri bulunan kırtasiye çantası verildi. Ekipler, Başkan Ayşe Ünlüce'nin yeni eğitim öğretim yılında başarı dileğinde bulunduğu kartları da çocuklara iletti.

Başkan Konakcı ve Başkan Güller ise okul hayatına yeni başlayan çocuklara ve ailelere yeni eğitim-öğretim döneminde başarı dileklerinde bulundu.