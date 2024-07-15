Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahalle Yollarında Sathi Kaplama Çalışmalarına Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluğunda bulunan şehir merkezi ve kırsal ilçelerdeki alanlarda, sorunsuz bir üstyapı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin Kızılinler ve Gökçekısık mahallelerinde sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. 2024 yılı yatırım programına göre, ilk sathi çalışmalarına Kızılinler ve Gökçekısık Mahallesi'nde başlayan ekipler, bağlantı yolunda bir çalışma gerçekleştirdi. Yetkililer, çalışmaların planlı ve aralıksız devam edeceğini belirtti.