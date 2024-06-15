Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Mezarlıklara Çiçek Dağıttı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara on binlerce çiçek dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi; Asri, Odunpazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu Mezarlıkları'nda ve 12 kırsal ilçenin mezarlık girişlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla çiçek dağıttı. EBB ekipleri tarafından mezarlık girişlerinde kurulan stantlarda dağıtılan çiçekleri alan vatandaşlar, yakınlarının kabirlerine dikti.

Yetkililer, arife günü ve Kurban Bayramı süresince Asri Mezarlığa ücretsiz otobüs seferlerinin de devam edeceğini bildirdi.