Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda Halk Müziği Konseri

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Masal Şatosu'nda Prof. Hale Basmacıoğlu'nun gönüllü danışman desteğiyle "Halk Müziği Konseri" düzenlendi.

EBB Masal Şatosu'nun geleneksel hale gelen etkinliklerinden "Şatoda Müzik" konserleri yeni programları ile müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen konserde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlilerinden solist Gonca Çiçek ve bağlama sanatçısı Cafer Ağır Halk müziğinden örnekler sundu.

Etkinlik içeriklerine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı dahil eden Masal Şatosu, çocukları ve ebeveynlerini çevreye ve topluma duyarlı bireyler olarak küresel amaçlar hakkında düşünmeye ve bireysel sorumluluk almaya çağırıyor. Şatoda Müzik etkinliği de evrensel ve ulusal müziklerin tanıtımı açısından BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 4. Maddesi olan "Nitelikli Eğitim" amacını kapsıyor.

Masal Şatosu'nun farklı temalardaki etkinlikleri her yaştan sanatseverle buluşmaya devam edecek.