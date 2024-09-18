Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Kentin İçin Harekete Geç!" sloganıyla yola çıkarak birbirinden farklı birçok etkinlik düzenliyor.

Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki öncü farkındalık kampanyası olan ve 2024 yılı için "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" temasıyla gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

"Kentin için Kendin için Yürü Eskişehir" etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, uzman rehberler eşliğinde vatandaşlara Eskişehir'in tarihini, kültürünü ve projeleri yürüyerek deneyimleme şansı sundu. Ayrıca yürüyüşe katılanlara, yayalaşmanın önemi, çevreci ulaşım olan tramvayın süreçleri anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Hakan Öncü ile Ulus Anıtı önünde bir araya gelen yurttaşlar, caddelerde, sokaklarda yürüdü. Ulu Anıtı sonrası Odunpazarı'na doğru yola çıkan vatandaşları Büyükşehir Belediye binası önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce karşıladı. Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi olarak birçok etkinliğe imza attıklarını söyleyen Başkan Ünlüce, gruptakilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Grup daha sonra Tarihi Odunpazarı bölgesine doğru yola çıkarak Eskişehir'i gezdiler.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, pazar günü de dahil birçok etkinliğin gerçekleşmeye devam edeceğini söylediler.