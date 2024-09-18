Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Kentin İçin Harekete Geç!' sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Vatandaşlar, uzman rehberlerle Eskişehir'in tarihini ve kültürünü yürüyerek deneyimleme fırsatı buluyor.

18.09.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Kentin İçin Harekete Geç!" sloganıyla yola çıkarak birbirinden farklı birçok etkinlik düzenliyor.

Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki öncü farkındalık kampanyası olan ve 2024 yılı için "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" temasıyla gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

"Kentin için Kendin için Yürü Eskişehir" etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, uzman rehberler eşliğinde vatandaşlara Eskişehir'in tarihini, kültürünü ve projeleri yürüyerek deneyimleme şansı sundu. Ayrıca yürüyüşe katılanlara, yayalaşmanın önemi, çevreci ulaşım olan tramvayın süreçleri anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Hakan Öncü ile Ulus Anıtı önünde bir araya gelen yurttaşlar, caddelerde, sokaklarda yürüdü. Ulu Anıtı sonrası Odunpazarı'na doğru yola çıkan vatandaşları Büyükşehir Belediye binası önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce karşıladı. Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi olarak birçok etkinliğe imza attıklarını söyleyen Başkan Ünlüce, gruptakilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Grup daha sonra Tarihi Odunpazarı bölgesine doğru yola çıkarak Eskişehir'i gezdiler.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, pazar günü de dahil birçok etkinliğin gerçekleşmeye devam edeceğini söylediler.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eskişehir, Turizm, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
18:05 İsrail’in telsizleri patlattığı Lübnan’dan gelen ilk görüntüler vahim İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:16:27. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement