"Bi' Fikirle Eskişehir" ile Şekillenen Projeler Kente Değer Katıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), "2026 Eskişehir Yılı" kapsamında kente değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. "Bi' Fikirle Eskişehir" ile vatandaşların önerileriyle şekillenen projeler, etaplar halinde uygulanıyor. Son olarak "Porsuk Çayı ve Köprüleri Aydınlatma Projesi" için çalışmalar başladı.

Eskişehir'de geçen yıl EBB Strateji Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen katılımcı bütçe uygulamasında vatandaşlar tarafından iletilen projeler arasından seçilen 26 proje, "2026 Eskişehir Yılı" projeleri kapsamında hayata geçiriliyor. Bu projelerden olan "Porsuk Çayı ve Köprüleri Aydınlatma Projesi" için çalışmalar başlatıldı.

EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı elektrik ekipleri, kentin simgelerinden Porsuk Çayı ve çevresindeki köprüleri modern ışıklandırmalarla buluşturarak şehrin gece silüetine yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor. Projede köprülerin silüetine uygun, estetik bütünlüğü gözeten ve kentin gece görünümüne katkı sağlayacak tasarımlar ön planda tutuluyor.

İlk etapta İki Eylül Caddesi Tramvay Köprüsü'nde elektrik ekipleri tarafından çalışmalar başlarken, daha sonra Şair Fuzuli Caddesi Araç Köprüsü, Atatürk Caddesi Araç Köprüsü ile Porsuk-1, Porsuk -2, Porsuk -3 ve Porsuk -4 yaya köprülerinde görsel aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar tamamlandığında Eskişehir'in özellikle akşam saatlerinde daha canlı ve görsel açıdan etkileyici bir atmosfere kavuşması bekleniyor.

Ocak ayından bu yana "Bi' Fikirle Eskişehir" kapsamında Eskişehir Yılı için seçilen projelerden "Eskişehir Halk Okulu (Sınava Hazırlanıyoruz), Sağlıklı Yaş Alma Atölyesi ve Hayvan Bakımevi Mama Üretim Tesisi" hayata geçirildi.