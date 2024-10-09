Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Temizlik Hizmeti - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Temizlik Hizmeti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü, ekonomik durumu olmayan engelli vatandaşlar için evde ücretsiz temizlik hizmeti sunuyor. Hizmet, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde gerçekleştiriliyor.

09.10.2024 15:47
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'evde temizlik' hizmeti kapsamında 65 yaş ve üstü, ekonomik durumu olmayan engelli vatandaşların evlerinde ücretsiz temizlik yapıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projeleri devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla "evde temizlik" hizmeti başlatan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda evlerde temizlik yapıyor. 65 yaş ve üstü, engelli ve hasta vatandaşların yararlandığı hizmette Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilerin evleri planlamaya alınarak temizleniyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen hizmetten yararlanan Erenköy Mahalle sakini Arife Kızılkılınç, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi böyle bir hizmet sunduğu için çok mutluyum. Temizlik ekipleri geldi ve evimi pırıl pırıl yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye bu hizmeti başlattığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"Vatandaşlarımızın evleri düzenli olarak ekiplerimizce temizlenecek"

Belediye olarak yıllardır verilen evde bakım hizmetinden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Sosyal belediyecilik anlayışımız ile verdiğimiz en değerli hizmetlerden birisi bakıma muhtaç vatandaşlarımıza verdiğimiz bakım hizmetiydi. Vatandaşlarımızı düzenli periyotlarda ziyaret ederek kişisel bakımlarını alanında uzman personelimizce gerçekleştiriyorduk. Bu ziyaretler sırasında da vatandaşlarımızdan evde temizlik konusunda sürekli talepler alıyorduk. Sosyal Hizmetler Dairemiz de Ekim ayı itibariyle bu hizmeti başlattı. Vatandaşlarımızın evleri düzenli olarak ekiplerimizce temizlenecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanındayız, bir telefon kadar uzağındayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Temizlik Hizmeti - Son Dakika

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