Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin maden şirketine karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin maden şirketine karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin maden şirketine karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Çanakkale'den taşınacak cevherle üçüncü atık havuzu oluşturulması projesine karşı açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

09.05.2024 17:17  Güncelleme: 17:29
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bir maden şirketinin Çanakkale'den 2 milyon 700 bin ton cevheri taşıyarak Kaymaz Mahallesi'nde üçüncü atık havuzu oluşturması için verilen ÇED Olumlu Raporu'na karşı açtığı iptal davasında, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da şehrimize zarar verecek her türlü projenin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bir maden firmasına ait Çanakkale Serçiler ve Terziler köyü civarındaki Altın Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi'nden ayrı planlanan Sivrihisar Kaymaz Mahallesi Altın ve Gümüş Madeni Üçüncü Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi (Madt-3) Projesi ile ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma talebi ile açtığı davada karar çıktı.

Mahkeme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca verilen 15/08/2023 tarih ve 7210 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının yürütmesini durdurdu. Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu işlemin, hukuk aleminde varlığı sürdürmesi durumunda, projeye ilişkin izin, onay ve ruhsat işlemlerinin devam edeceği dikkate alındığında, çevre ve insan sağlığı açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabileceği açıktır."

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Ünlüce, şunları kaydetti:

"ŞEHRİMİZE ZARAR VERECEK HER TÜRLÜ PROJENİN KARŞISINDAYIZ"

"Hukukun üstünlüğüne inanarak şehrimizin havasına, suyuna ve toprağına sahip çıkmaya devam ediyoruz! Bir maden şirketinin Çanakkale'den 2 milyon 700 bin ton cevheri taşıyarak Kaymaz Mahallemizde üçüncü atık havuzu oluşturarak işlemesini içeren Bakanlık ÇED Olumlu Raporu'na karşı açtığımız iptal davası sonuçlandı. Mahkeme itirazımızı haklı bularak yürütmenin itiraz yolu kapalı olacak şekilde durdurulmasına karar verdi. Kaymaz'ın maden çöplüğüne dönüşmesini engelleyen bu kararın başta Sivrihisar halkı olmak üzere tüm Eskişehirlilere hayırlı olmasını diliyorum. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da şehrimize zarar verecek her türlü projenin karşısında olmaya devam edeceğiz."

İlgili maden şirketi tarafından Kaymaz Mahallesi'ndeki Altın Madeni'nin mevcut olan 2 adet atık havuzuna ilave olarak 3. atık havuzunun yapılması için hazırlanan ÇED Raporu'nun Bakanlık tarafından onaylanması sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karar hakkında hukuki süreci başlatmıştı. Kaymaz'daki altın madeninin Üçüncü Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi Projesi için hazırlanan ÇED Raporu'nda, Çanakkale'den 2 milyon 700 bin ton cevherin, günde 149 kamyon ile 490 km uzaklıktaki Eskişehir Kaymaz Mahallesi'ne taşınarak zenginleştirme yapılması öngörülüyordu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin maden şirketine karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin maden şirketine karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı - Son Dakika
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