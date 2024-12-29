Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 2024'ü Konserle Kapatı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 2024 yılını, düzenlediği bir konserle kapattı. Konseri izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "2025 yılı her zaman olduğu gibi umutla, inançla, barışla, özgürlükle gelsin. Mutlu yıllar Eskişehir" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 2024 yılını bir konserle kapattı. Yeni yıl konserine Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, önceki dönem Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konser A. L. Weber'in eseri "Operadaki Hayalet" ile başladı. G.Verdi, E.D. Curtis, L. Denza, A. Lara gibi birçok bestecinin eserlerinden oluşan program, uzun süre alkışlandı.Konser sonunda, bestesi F. Sartori'ye ait olan "Time To Say Goodbye" parçasını seslendirerek bis yapan EBB Senfoni Orkestrası ve solist sanatçılar uzun süre alkışlandı.

"Sanat bizi 2025'te de iyileştirmeye devam etsin"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, orkestraya plaket takdim etti. Konuşmasında 2025 yılının herkese huzur ve barış getirmesini temenni eden Başkan Ünlüce, "Çok sevgili sanatseverler 2024 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. 2025 yılı her zaman olduğu gibi umutla, inançla, barışla, özgürlükle gelsin. Yeni yılda da Senfoni Orkestra'mızın müziği hiç susmasın, Şehir Tiyatroları'mızın sahne tozu hiç eksik olmasın, Sanat Sokağı'mız sanatçılarla dolsun, taşsın, müzelerimizin ziyaretçisi hiç eksik olmasın. Sanat bizi 2025'te de iyileştirmeye devam etsin. Mutlu yıllar Eskişehir" diye konuştu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da "Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, başta şefimiz olmak üzere bütün sanatçılarımıza, solistlerimize bize böyle bir gece yaşattıkları için teşekkür ediyorum. 2024 yılını tamamlıyoruz, acısıyla tatlısıyla geçmek üzere. 2025 yılının sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olmasını diliyorum. Eskişehir kültür ve sanat şehri, daha bol sanat, daha çok kültürel faaliyetleriyle birlikte yeni yılınızı kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında, 7 Ocak 2025 tarihinde saat 20.00'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde "Anatolian Clarinet Connection" konseri dinleyicilerle buluşacak.