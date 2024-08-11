Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yaz Aylarında Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yaz Aylarında Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan haşerelere karşı 12 ilçede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve kırsal ilçelerde karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor. Çalışmalar yaz boyunca devam edecek.

11.08.2024 14:21  Güncelleme: 14:46
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan haşerelere karşı 12 ilçede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kent merkezindeki sorumluluk alanında bulunan bölgelerle birlikte 12 kırsal ilçede halk sağlığını korumak için karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Yetkililer, çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini belirtti. Ekipler, "Çöpler, poşetler içerisinde çöp kutularına ağızları kapatılarak atılmalıdır. Ağzı açık halde bulunan kova, bidon, lastik, havuz, kuyu, birikinti vb. ortadan kaldırarak veya üzerini kapatarak sivrisineklerin üremesine engel olunmalıdır. Piknik yapan vatandaşların piknik yaptıkları alandan ayrılırken atıklarını kapaklı çöp kutularına atmaları gerekmektedir. Hayvancılığın yapıldığı bölgelerde gübrenin uygun şekilde yayılarak kurutulması veya üzerinin örtülmesi gerekmektedir" açıklamasına bulundu. Ekipler ayrıca, kullanılan ilacın doğanın dengesini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen içeriğe sahip olduğunu da bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yaz Aylarında Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yaz Aylarında Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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