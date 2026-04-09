ESKİ Tarifelerinde Usulsüzlük İddiası: Meclis Üyeleri Şeffaflık ve Hukuka Uygunluk İlkelerini Sorguluyor
ESKİ Tarifelerinde Usulsüzlük İddiası: Meclis Üyeleri Şeffaflık ve Hukuka Uygunluk İlkelerini Sorguluyor

09.04.2026 19:31
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İdare Genel Müdürlüğü'nde alınan kararların şeffaflık ilkelerine aykırı olduğunu ve bazı tarifelerde oranlı artışların yapıldığını açıkladı. Meclis, bu durumun araştırılması için gereken adımların atılacağını belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararların, kamu yönetiminde şeffaflık, güvenilirlik ve hukuka uygunluk ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri oluşturduğunu açıkladı. Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediye binası önünde toplanırken, açıklama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Dönmez tarafından yapıldı.

Dönmez, ESKİ Genel Müdürlüğü Plan Bütçe Komisyonu'nda müzakere edilen ve mecliste onaylanan fiyat tarifeleri ile şu an yürürlükte olan tarifeler arasında vahim farklılıklar bulunduğuna dair şüpheler olduğunu belirtti. Özellikle, 2026 yılında uygulanmaya başlanan 'Hizmetler ve Teminatlar' ile 'Yaptırımlar' tarifelerinde, meclis ve komisyon aşamalarında kabul edilen içerikten farklı olarak, bazı kalemlerde yaklaşık yüzde 48,5 oranında fahiş bir artış yapıldığını ve bu usulsüz rakamların web sitesine girilerek vatandaşa yansıtıldığını ifade etti.

Söz konusu tarifelerin yer aldığı belge sayfalarının, meclis iradesi dışında sonradan değişikliğe uğramış olabileceğine dair güçlü emareler bulunduğunu vurgulayan Dönmez, resmi evrak taleplerine ancak 2. günde cevap verilmesi ve paylaşılan belgelerdeki maddi hataların, evrakların aslına uygun olmayan bir biçimde yeniden düzenlendiği kanaatini güçlendirdiğini söyledi. Bu şüpheleri destekleyen en somut hususun, Komisyon Kararı dosyasındaki dikkat çekici tutarsızlıklar olduğunu belirtti; karar metninin genelinde ve diğer sayfalarda tüm komisyon üyelerinin tam imzası ve parafı bulunurken, fiyatların artırıldığı kritik sayfalarda paraf sayısının 5'e düşmesi ve imza düzeninin bozulmuş olmasının, bu sayfaların 'sonradan ihdas edildiği' yönünde açık bir emare olduğunu ifade etti.

Ahmet Dönmez, belediye meclislerinin yerel demokrasinin en temel karar organı olduğunu belirterek, meclis tarafından alınan kararların sonradan değiştirilmesi veya kayıtlarla çelişen şekilde yürürlüğe konulması ihtimalinin kabul edilemez olduğunu anlattı. Bu çerçevede, meclis ve komisyonlarda kabul edilen ıslak imzalı asıl karar metinleri ile şu an web sitesindeki ve uygulamadaki tarifelerin ivedilikle karşılaştırılması, kararların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerindeki tüm log kayıtlarının ve geçmişe dönük işlem hareketlerinin bağımsız bir şekilde incelenmesi, belgeler üzerinde tahrifat veya usulsüz müdahale varsa sorumluların tespit edilmesi ve vatandaşlardan meclis kararına aykırı şekilde tahsil edilen haksız bedellerin iade süreciyle ilgili takvimin açıklanması gerektiğini söyledi.

Dönmez, kamu adına görev yapan meclis üyeleri olarak, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri gereği, Eskişehir halkının tek bir kuruşunun dahi hesabını sormaya devam edeceklerini belirtti. Konuyla ilgili hem adli makamlar nezdinde hem de meclis çatısı altında sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:43:34.
