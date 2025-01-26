Eskişehir'de 122 Firmaya Yatırım Teşviki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de 122 Firmaya Yatırım Teşviki

Eskişehir'de 2024'te 122 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi, denetimlerde ceza uygulandı.

26.01.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, geçen sene 122 firmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi verildiği bildirildi.

Eskişehir Valiliğinden, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 2024'teki faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, kent genelinde ürün güvenliği denetimleri kapsamında 353 çalışma gerçekleştirildiği, çeşitli firmalara mevzuata uygun olmayan 57 ürün nedeniyle toplam 3 milyon 339 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Geçen sene 3 bin 127 ölçü ve tartı aleti ile yetkili tamir ayar servisinin denetlendiği aktarılan açıklamada, yeterliliği sağlamayan 61 iş yerine toplam 587 bin lira para cezası kesildiği ifade edildi.

Yıl boyu 108 işletmeye sanayi sicil belgesi düzenlendiği, böylece ilde bu belgeye sahip firma sayısının 1461'e ulaştığına değinilen açıklamada, Sanayi Sicili Kanunu kapsamında yükümlüklerini yerine getirmeyen 116 iş yerine de toplam 793 bin lira ceza uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ayrıca Kasım 2024 itibarıyla kentteki 122 firmaya Bakanlık tarafından yatırım teşvik belgesi verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 122 Firmaya Yatırım Teşviki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:33 Bursa’daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı
17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:42 Usta oyuncu ’Şakir Paşa Ailesi’ kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu
08:20 İrem Derici hastanelik olmuştu Hastalığını açıkladı İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı
08:14 Anderson Talisca Fenerbahçe’de Anderson Talisca Fenerbahçe'de
08:08 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı
08:00 Mourinho’dan maç sonu ilginç paylaşımlar Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
07:54 İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı
07:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba sözler: Talisca’ya teşebbüste bulundular Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 19:14:07. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 122 Firmaya Yatırım Teşviki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.