Eskişehir'de 19-26 Ekim çalışmasında 43 firari hükümlü dahil 140 kişi yakalandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-26 Ekim tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

223 uygulama noktasında, 949 görevli personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 firari hükümlü olmak üzere toplam 140 kişi yakalandı.