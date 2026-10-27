Eskişehir'de 19-26 Ekim çalışmasında 43 firari hükümlü dahil 140 kişi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 19-26 Ekim çalışmasında 43 firari hükümlü dahil 140 kişi yakalandı

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Eskişehir Valiliğinin açıklamasına göre, 19-26 Ekim'de il genelinde aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmada 97 şüpheli ile 43 firari hükümlü yakalandı. 223 uygulama noktasında 949 personelin katıldığı çalışmada yakalananların toplamı 140 kişi oldu.

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-26 Ekim tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

223 uygulama noktasında, 949 görevli personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 firari hükümlü olmak üzere toplam 140 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
Eskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 19-26 Ekim çalışmasında 43 firari hükümlü dahil 140 kişi yakalandı - Son Dakika
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