Eskişehir'de 2 Bin 391 Kişiye Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 2 Bin 391 Kişiye Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi

Eskişehir\'de 2 Bin 391 Kişiye Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde 2 bin 391 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldığını duyurdu. Protokol kapsamında yetişkin kuran kurslarına katılan annelere yönelik 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde eğitimler düzenlendi. Toplamda 37 oturum gerçekleştirilerek 2 bin 391 kişiye uyuşturucu madde konularıyla ilgili farkındalık eğitimi verildi.

26.05.2024 12:47
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Eskişehir'de, Emniyet Müdürlüğünün "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İl Müftülüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde 2 bin 391 kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İl Müftülüğü arasında "Toplumun Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalığının Artırılması" protokolü yapıldığı belirtildi.

Protokol kapsamında 27 Şubat-15 Mayıs tarihlerinde kentte bulunan yetişkin kuran kurslarında eğitim alan anne ve anne adaylarına yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde eğitimler verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerce 37 oturum düzenlendiği belirtilerek, "Narkorehber Eğitim Faaliyetleri" kapsamında 2 bin 391 kişiye uyuşturucu madde konuları ile ilgili farkındalık eğitimi verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 2 Bin 391 Kişiye Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 2 Bin 391 Kişiye Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi - Son Dakika
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