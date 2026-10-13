Eskişehir\'de 2 evden hırsızlık iddiasıyla tutuklanan 2 şüphelide 168 bin lira bulundu

Eskişehir'de 2 evden hırsızlık iddiasıyla tutuklanan 2 şüphelide 168 bin lira bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 2 evden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüphelileri yakalayarak hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 168 bin lira, alyans, pırlanta yüzük, kolye ve 2 çift küpeye el koydu.
Eskişehir'de 2 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentteki 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında şüphelilerin A.Ç. ve G.Ç, olduğu belirlendi.
Şüphelileri yakalayan polis ekipleri, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 168 bin lira, alyans, pırlanta yüzük, kolye ve 2 çift küpeye el koydu.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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