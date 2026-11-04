Eskişehir\'de 20 genç, çiftçilerin tarım bilgisini dijital hikayelere taşıyacak

Eskişehir'de hayata geçirilen projeyle gençler, kırsalda yaşayan deneyimli çiftçilerden geleneksel tarım bilgilerini öğrenerek bu birikimi dijital hikayeler aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarıyor.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı finansmanıyla gerçekleştirilen "Kadim Tarım Bilgisinin Dijital Hikaye Anlatıcılığı Yoluyla Kuşaklararası Aktarımı" projesi kapsamında, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 20 genç, eğitimlerin ardından Yunus Emre ve Yörük Kırka mahallelerindeki çiftçi ailelerle buluştu.

Proje yürütücüsü İhsan Tarık Çelik tarafından 24-25 Ekim'de Eskişehir Teknik Üniversitesi TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi'nde düzenlenen eğitimlerde gençlere dijital hikaye anlatıcılığı, röportaj teknikleri, mobil gazetecilik, görsel anlatım ve dijital içerik üretimi konularında bilgi verildi.

Eğitimlerde katılımcılar, kısa film çalışmaları yaparak sahada kullanacakları çekim ve anlatım tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitimlerin ardından 31 Ekim ve 1 Kasım'da Yunus Emre ve Yörük Kırka mahallelerine giden gençler, çiftçi ailelerle birlikte günlük üretim faaliyetlerine katıldı.

Hayvan bakımı, süt sağımı, ekşi maya ve bazlama yapımı ile hasat çalışmalarını gözlemleyen katılımcılar, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, keçi yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, bahçecilik, yem bitkileri ve geleneksel gıda üretimi gibi konularda görüntü ve ses kayıtları aldı.

Görüntüler dijital hikayelere dönüştürülecek

Saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından projede kurgu ve montaj aşamasına geçildi.

Gençlerin çiftçi ailelerle gerçekleştirdiği röportajlar ve üretim süreçlerinde kaydettiği görüntüler, farklı temalarda dijital hikayelere dönüştürülecek.

Yatay ve dikey formatlarda hazırlanacak filmlerin YouTube ve projenin internet sitesinde???????, kısa videoların ise sosyal medya platformlarında yayımlanması planlanıyor.

Proje yürütücüsü İhsan Tarık Çelik, yaptığı açıklamada, gençlerle kırsalda yaşayan deneyimli bireyleri bir araya getirerek geleneksel tarım bilgisinin dijital araçlarla aktarılmasını amaçladıklarını belirtti.

Gençlerin bilgiye ulaşma ve öğrenme biçimlerinin değiştiğini ifade eden Çelik, geleneksel bilgi birikimine sahip kişilerle dijital dünyada yetişen kuşaklar arasında ortak bir iletişim alanı oluşturmak istediklerini kaydetti.

Çelik, tarımsal bilginin yalnızca üretim faaliyetlerinden ibaret olmadığını belirterek, hayvan davranışlarını tanıma, doğru tohumu seçme, mevsimleri takip etme ve toprağın ekime uygun zamanını belirleme gibi deneyimlerin de önemli bir bilgi birikimi olduğunu anlattı.

Yerel ve geleneksel tarım bilgilerinin iklim değişikliğiyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir tarım açısından da önem taşıdığını belirten Çelik, bu birikimin bilimsel bilginin alternatifi değil, onu tamamlayan bir deneyim kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.