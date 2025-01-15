Eskişehir'de 2024 Yılı Çocuk Etkinlikleriyle Dolu - Son Dakika
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Eskişehir'de 2024 Yılı Çocuk Etkinlikleriyle Dolu

Eskişehir\'de 2024 Yılı Çocuk Etkinlikleriyle Dolu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında çocuklara yönelik 738 farklı atölye ve etkinlik düzenleyerek on binlerce çocuğa ulaştı. Etkinlikler, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

15.01.2025 14:30  Güncelleme: 14:59
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 2024 yılında çocuklara özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. 738 farklı atölye ve etkinliklerle çocukları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca on binlerce çocuğa ulaştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlikler, 2024 yılı boyunca devam etti. Çocuklar eğitim gezileri, ziyaretler, atölyeler, kutlamalar ve gösterilerle dolu dolu bir yıl geçirdi.

Büyükdere Mahallesi, Ömür, Şirintepe ve Vecihi Hürkuş Parkı'nda ilk kez düzenlenen "Çocuk Mahalle Şenliği" büyük beğeni topladı. Çocuklar 2024 yılı boyunca ESMEK'in bilişim, eğlenceli eğitimler, el sanatları, enstrüman, kişisel gelişim, sanat ve tasarım, ses ve müzik, spor ve dans branşlarındaki eğitimlerinden yararlandı.

Bilim ile ilgilenen çocukların ise vazgeçilmez durağı olan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ile Çocukların hayal dünyasının gelişimine katkı sağlayan Masal Şatosu'nda da çocuklar için alternatif etkinlikler düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında da "Yaşasın Demokrasi" mottosuyla organize edilen "9. Çocuk Şenliği"nde binlerce çocuk bir araya geldi.

Çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen ücretsiz spor eğitimleri de yıl boyunca sürdü.

EBB Başkanı Ayşe Ünlüce, etkinliklere ilişkin, "Geleceğimiz ve umudumuz çocuklar için eğitici, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz yıl boyunca devam etti. Neşeli çocuk sesleriyle dolu daha mutlu ve güzel bir dünya için bu yılda birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Kadınlarıyla, gençleriyle, çocuklarıyla mutlu bir şehir yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Sizin gözlerinizdeki ışık, yarınlarımızın en büyük umudu" ifadelerini kullandı.

EBB yetkilileri, etkinliklere ilişkin bilgi almak isteyenlerin,Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından ve 0538 876 3873 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 2024 Yılı Çocuk Etkinlikleriyle Dolu - Son Dakika

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