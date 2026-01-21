"2026 Eskişehir Yılı" İçin Ortak Akıl Çağrısı… Başkan Ünlüce: "Bu Yolculukta Kent Konseyi'nin Bizim Mutfağımız Olmasını İstiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"2026 Eskişehir Yılı" İçin Ortak Akıl Çağrısı… Başkan Ünlüce: "Bu Yolculukta Kent Konseyi'nin Bizim Mutfağımız Olmasını İstiyoruz"

21.01.2026 14:05  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, '2026 Eskişehir Yılı' kapsamında gerçekleştirilecek projeleri Eskişehir Kent Konseyi ile paylaştı. Ünlüce, projelerin başarılı olması için güçlü bir sahiplenme ve ortak akıl gerekliliğine dikkat çekti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "2026 Eskişehir Yılı" kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeleri paylaşmak üzere Eskişehir Kent Konseyi ile bir araya geldi. Ünlüce, projelerin başarısının ancak ortak akıl ve güçlü bir sahiplenme ile mümkün olacağını vurgulayarak, "Bu yolculukta Kent Konseyi'nin bizim mutfağımız olmasını istiyoruz" dedi.

Meclis Salonu'nda Kent Konseyi ile bir araya gelen Ünlüce, kentin geleceğine yön verecek çalışmalardan bahsetti. Toplantıya Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu ile yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Kent Konseyi'nin Eskişehir için taşıdığı öneme dikkati çeken Ünlüce, projelerin yaşayan ve gelişen bir yapıya sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz projeler ürettik; ancak asıl önemli olan bu projelere birlikte sahip çıkabilmek. İstiyoruz ki bu çalışmalar tüm şehre yayılsın. Bu noktada Eskişehir Kent Konseyi'ne büyük görevler düşüyor. Hep birlikte sahiplenmeli, eksikleri tamamlamalıyız. Ürettiğimiz projeler nihai değil; geliştirilmeye ve güçlendirilmeye açık. Ben, kent konseyinin içinden gelen biri olarak konseyin gücünün fazlasıyla farkındayım. Uzun yıllar yürütme kurulunda ve çeşitli çalışma gruplarında görev aldım. Kent konseyindeki gönüllülük anlayışı; şehre değer vermekten, Eskişehirli olma bilinciyle kent kimliğiyle barışık olmaktan besleniyor. 'Bu şehir için daha ne yapabilirim' diyen bir ruhu var. Kent konseyinin en güzel yanı ise kapsayıcı ve kucaklayıcı yapısıdır. Eskişehir'deki kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimi bir araya getiren güçlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, bu yolculukta bizim mutfağımız olmasını istiyoruz."

Kent Konseyi'nin kapsayıcı yapısına da vurgu yapan Ünlüce, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimi bir araya getiren bu yapının, Eskişehir'in en büyük zenginliklerinden biri olduğunu belirterek, "Bu yolculukta Kent Konseyi'nin bizim mutfağımız olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu ise kentin geleceği için yürütülecek her çalışmada sorumluluk almaya hazır olduklarını belirterek, "Eskişehir için taşın altına elimizi koymaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda yürütme kurulu üyeleri, Ünlüce'ye ziyaretleri ve iş birliğine verdikleri önem dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Sivil Toplum, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '2026 Eskişehir Yılı' İçin Ortak Akıl Çağrısı… Başkan Ünlüce: 'Bu Yolculukta Kent Konseyi'nin Bizim Mutfağımız Olmasını İstiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:44:37. #7.11#
SON DAKİKA: "2026 Eskişehir Yılı" İçin Ortak Akıl Çağrısı… Başkan Ünlüce: "Bu Yolculukta Kent Konseyi'nin Bizim Mutfağımız Olmasını İstiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.