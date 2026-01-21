"2026 Eskişehir Yılı" İçin Ortak Akıl Çağrısı… Başkan Ünlüce: "Bu Yolculukta Kent Konseyi'nin Bizim Mutfağımız Olmasını İstiyoruz"

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "2026 Eskişehir Yılı" kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeleri paylaşmak üzere Eskişehir Kent Konseyi ile bir araya geldi. Ünlüce, projelerin başarısının ancak ortak akıl ve güçlü bir sahiplenme ile mümkün olacağını vurgulayarak, "Bu yolculukta Kent Konseyi'nin bizim mutfağımız olmasını istiyoruz" dedi.

Meclis Salonu'nda Kent Konseyi ile bir araya gelen Ünlüce, kentin geleceğine yön verecek çalışmalardan bahsetti. Toplantıya Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu ile yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Kent Konseyi'nin Eskişehir için taşıdığı öneme dikkati çeken Ünlüce, projelerin yaşayan ve gelişen bir yapıya sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz projeler ürettik; ancak asıl önemli olan bu projelere birlikte sahip çıkabilmek. İstiyoruz ki bu çalışmalar tüm şehre yayılsın. Bu noktada Eskişehir Kent Konseyi'ne büyük görevler düşüyor. Hep birlikte sahiplenmeli, eksikleri tamamlamalıyız. Ürettiğimiz projeler nihai değil; geliştirilmeye ve güçlendirilmeye açık. Ben, kent konseyinin içinden gelen biri olarak konseyin gücünün fazlasıyla farkındayım. Uzun yıllar yürütme kurulunda ve çeşitli çalışma gruplarında görev aldım. Kent konseyindeki gönüllülük anlayışı; şehre değer vermekten, Eskişehirli olma bilinciyle kent kimliğiyle barışık olmaktan besleniyor. 'Bu şehir için daha ne yapabilirim' diyen bir ruhu var. Kent konseyinin en güzel yanı ise kapsayıcı ve kucaklayıcı yapısıdır. Eskişehir'deki kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimi bir araya getiren güçlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, bu yolculukta bizim mutfağımız olmasını istiyoruz."

Kent Konseyi'nin kapsayıcı yapısına da vurgu yapan Ünlüce, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimi bir araya getiren bu yapının, Eskişehir'in en büyük zenginliklerinden biri olduğunu belirterek, "Bu yolculukta Kent Konseyi'nin bizim mutfağımız olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu ise kentin geleceği için yürütülecek her çalışmada sorumluluk almaya hazır olduklarını belirterek, "Eskişehir için taşın altına elimizi koymaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda yürütme kurulu üyeleri, Ünlüce'ye ziyaretleri ve iş birliğine verdikleri önem dolayısıyla teşekkür etti.